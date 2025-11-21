Александр Овечкин повторил ветеранское достижение Ягра и Прентиса в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче подряд в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги и тем самым повторил достижение Яромира Ягра и Дина Прентиса.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин стал третьим игроком, забившим в четырёх матчах подряд в возрасте 40 лет в истории НХЛ. Прентис два раза за карьеру забивал четырежды подряд в сезоне‑1972/1973, а Ягр также два раза покорял данное достижение в сезоне‑2012/2013.

Данное достижение покорилось Овечкину в первом периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду «Белл-центр» в канадском Монреале. На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:1 в пользу гостей.

Главные рекорды Александра Овечкина: