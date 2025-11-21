Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин повторил ветеранское достижение Ягра и Прентиса в НХЛ

Александр Овечкин повторил ветеранское достижение Ягра и Прентиса в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче подряд в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги и тем самым повторил достижение Яромира Ягра и Дина Прентиса.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин стал третьим игроком, забившим в четырёх матчах подряд в возрасте 40 лет в истории НХЛ. Прентис два раза за карьеру забивал четырежды подряд в сезоне‑1972/1973, а Ягр также два раза покорял данное достижение в сезоне‑2012/2013.

Данное достижение покорилось Овечкину в первом периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду «Белл-центр» в канадском Монреале. На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:1 в пользу гостей.

Материалы по теме
Овечкин сократил до двух матчей отставание от Айзермана по числу проведённых игр в НХЛ

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android