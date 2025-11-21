40-летний Овечкин забросил шайбу в четвёртом матче подряд в текущем сезоне

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче подряд в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги. Это первая подобная серия для россиянина в нынешнем сезоне.

Это произошло в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Встреча проходит в эти минуты на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада). 40-летний форвард открыл счёт в игре, отличившись на первой минуте встречи, реализовав численное большинство.

Этот гол стал для капитана «Вашингтон Кэпиталз» 982-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф и 905-м в регулярках. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста восемь голов и девять результативных передач в 21 матче соревнования.