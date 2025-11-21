40-летний Овечкин забросил шайбу в четвёртом матче подряд в текущем сезоне
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче подряд в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги. Это первая подобная серия для россиянина в нынешнем сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp) 1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp) 1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp) 1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38 2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53 2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26 3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04 3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25 4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37
Это произошло в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Встреча проходит в эти минуты на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада). 40-летний форвард открыл счёт в игре, отличившись на первой минуте встречи, реализовав численное большинство.
Этот гол стал для капитана «Вашингтон Кэпиталз» 982-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф и 905-м в регулярках. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста восемь голов и девять результативных передач в 21 матче соревнования.
