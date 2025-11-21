Скидки
Овечкин уступает лишь одному игроку по числу голов в первую минуту матча в истории НХЛ

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Монреаль Канадиенс» на первой минуте встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, которая проходит в эти минуты на стадионе «Белл-центр» в канадском Монреале.

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин забил свой 13-й гол в карьере в первую минуту матча, сравнявшись по этому показателю с Марком Мессье. Это второй показатель в истории НХЛ. Больше только у Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (15).

Всего в текущем сезоне Овечкин забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач в 21 матче НХЛ.

Главные рекорды Александра Овечкина:

