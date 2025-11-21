Овечкин уступает лишь одному игроку по числу голов в первую минуту матча в истории НХЛ

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Монреаль Канадиенс» на первой минуте встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, которая проходит в эти минуты на стадионе «Белл-центр» в канадском Монреале.

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу гостей.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин забил свой 13-й гол в карьере в первую минуту матча, сравнявшись по этому показателю с Марком Мессье. Это второй показатель в истории НХЛ. Больше только у Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (15).

Всего в текущем сезоне Овечкин забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач в 21 матче НХЛ.

Материалы по теме 40-летний Овечкин забросил шайбу в четвёртом матче подряд в текущем сезоне

Главные рекорды Александра Овечкина: