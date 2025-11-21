Скидки
Овечкин ассистировал на гол Фрэнка в матче с «Монреалем». У него 4+2 в четырёх матчах НХЛ

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин добавил к заброшенной шайбе ещё и результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37    

Овечкин ассистировал на гол Этена Фрэнка, установив счёт 2:1 в пользу столичного клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста восемь голов и десять результативных передач в 21 матче соревнования. В последних четырёх матчах регулярки НХЛ Овечкин набрал 6 очков (4+2).


На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу гостей льда.

