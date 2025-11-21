Овечкин ассистировал на гол Фрэнка в матче с «Монреалем». У него 4+2 в четырёх матчах НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин добавил к заброшенной шайбе ещё и результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада).

Овечкин ассистировал на гол Этена Фрэнка, установив счёт 2:1 в пользу столичного клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста восемь голов и десять результативных передач в 21 матче соревнования. В последних четырёх матчах регулярки НХЛ Овечкин набрал 6 очков (4+2).



На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу гостей льда.

