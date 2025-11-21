Скидки
40-летний Овечкин обновил рекорд по числу команд, которым он забросил 40+ шайб

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр». Таким образом, Овечкин отличился 40-м голом в ворота канадской команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Монреаль» стал 12-й командой, против которой Овечкин забил 40 и более голов, благодаря чему обновил собственный рекорд по этому показателю. Единственный игрок в истории НХЛ, который сумел забить более 40 голов 10 командам, исключая Овечкина, — это Фил Эспозито (10).

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 5:3 в пользу гостей.

