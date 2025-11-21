40-летний Овечкин обновил рекорд по числу команд, которым он забросил 40+ шайб

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр». Таким образом, Овечкин отличился 40-м голом в ворота канадской команды.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Монреаль» стал 12-й командой, против которой Овечкин забил 40 и более голов, благодаря чему обновил собственный рекорд по этому показателю. Единственный игрок в истории НХЛ, который сумел забить более 40 голов 10 командам, исключая Овечкина, — это Фил Эспозито (10).

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 5:3 в пользу гостей.

