Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в большинстве

Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в большинстве
Комментарии

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 327-й гол в большинстве за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, улучшив принадлежащий ему рекорд лиги. В эти минуты продолжается выездной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», в котором капитан «Кэпиталз» отличился при численном преимуществе на первой минуте.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37    

Тем самым Овечкин увеличил до 53 шайб в большинстве отрыв от занимающего вторую строчку в этом рейтинге Дэйва Андрейчука, на счету которого 274 таких гола. Третьим в истории НХЛ по этому показателю является Бретт Халл — 265 шайб в большинстве.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 5:3 в пользу гостей.

Материалы по теме
40-летний Овечкин обновил рекорд по числу команд, которым он забросил 40+ шайб

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android