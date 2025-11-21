Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в большинстве

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 327-й гол в большинстве за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, улучшив принадлежащий ему рекорд лиги. В эти минуты продолжается выездной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», в котором капитан «Кэпиталз» отличился при численном преимуществе на первой минуте.

Тем самым Овечкин увеличил до 53 шайб в большинстве отрыв от занимающего вторую строчку в этом рейтинге Дэйва Андрейчука, на счету которого 274 таких гола. Третьим в истории НХЛ по этому показателю является Бретт Халл — 265 шайб в большинстве.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 5:3 в пользу гостей.

Главные рекорды Александра Овечкина: