Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки без учёта голов в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 905-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись заброшенной шайбой в выездной игре с «Монреаль Канадиенс». 40-летний форвард отличился на исходе первой минуте матча, который проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале, открыв счёт. Благодаря этому Овечкин смог побить ещё один снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37    

Из 905 своих шайб Овечкин 66 забросил в пустые ворота — он является рекордсменом НХЛ по этому показателю. В то же время Гретцки забил за карьеру 894 гола, из них 56 в пустые ворота. Таким образом, на счету Овечкина теперь 839 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ без учёта голов в пустые ворота, в то время как у Гретцки — 838.

Видео: Овечкин и Копитар обменялись майками

Александр Овечкин забросил 905-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру
