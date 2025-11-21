Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки без учёта голов в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 905-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись заброшенной шайбой в выездной игре с «Монреаль Канадиенс». 40-летний форвард отличился на исходе первой минуте матча, который проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале, открыв счёт. Благодаря этому Овечкин смог побить ещё один снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Из 905 своих шайб Овечкин 66 забросил в пустые ворота — он является рекордсменом НХЛ по этому показателю. В то же время Гретцки забил за карьеру 894 гола, из них 56 в пустые ворота. Таким образом, на счету Овечкина теперь 839 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ без учёта голов в пустые ворота, в то время как у Гретцки — 838.

