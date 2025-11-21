Александр Овечкин догнал Джо Сакика и вошёл в топ-10 бомбардиров за всю историю НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Благодаря этому капитан «столичных» догнал по очкам и опередил по дополнительным показателям занимавшего 10-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю Джо Сакика.

За карьеру в НХЛ на счету Овечкина на текущий момент стало 1641 (905+736) очко. На счету Джо Сакика также 1641 очко — 625 заброшенных шайб и 1016 результативных передач.

Девятую строчку в этом рейтинге занимает также продолжающий карьеру капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 1708 (637+1071) очков. На восьмом месте находится Марио Лемье — 1723 (690+1033) очка. Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков.

