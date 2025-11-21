Скидки
Александр Овечкин догнал Джо Сакика и вошёл в топ-10 бомбардиров за всю историю НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Благодаря этому капитан «столичных» догнал по очкам и опередил по дополнительным показателям занимавшего 10-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю Джо Сакика.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37    

За карьеру в НХЛ на счету Овечкина на текущий момент стало 1641 (905+736) очко. На счету Джо Сакика также 1641 очко — 625 заброшенных шайб и 1016 результативных передач.

Девятую строчку в этом рейтинге занимает также продолжающий карьеру капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 1708 (637+1071) очков. На восьмом месте находится Марио Лемье — 1723 (690+1033) очка. Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков.

Видео: Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым

