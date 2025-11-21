Овечкин поучаствовал в потасовке и был удалён. Александра спровоцировали

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в потасовке и был удалён на две минуты за удар соперника клюшкой на 20-й минуте выездного матча с «Монреаль Канадиенс» регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин стал жертвой провокации со стороны нападающего хозяев Джоша Андерсона, который также получил две минуты штрафа.

Видео

В данном матче российский хоккеист записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Всего в нынешнем сезоне в активе Александра Овечкина восемь голов и десять результативных передач в 21 матче соревнования. В последних четырёх матчах регулярки НХЛ форвард набрал 6 очков (4+2).

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 5:4 в пользу гостей льда.