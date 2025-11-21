Овечкин поучаствовал в потасовке и был удалён. Александра спровоцировали
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в потасовке и был удалён на две минуты за удар соперника клюшкой на 20-й минуте выездного матча с «Монреаль Канадиенс» регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp) 1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp) 1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp) 1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38 2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53 2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26 3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04 3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25 4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37 4:6 Овечкин (Строум) – 56:03 4:7 Овечкин (Карлсон) – 57:56 4:8 Милано (Фрэнк, Лапьер) – 58:34
Овечкин стал жертвой провокации со стороны нападающего хозяев Джоша Андерсона, который также получил две минуты штрафа.
В данном матче российский хоккеист записал на свой счёт гол и результативную передачу.
Всего в нынешнем сезоне в активе Александра Овечкина восемь голов и десять результативных передач в 21 матче соревнования. В последних четырёх матчах регулярки НХЛ форвард набрал 6 очков (4+2).
На момент написания новости идёт второй период. Счёт 5:4 в пользу гостей льда.
