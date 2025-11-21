Шат-аут Бобровского принёс «Флориде» минимальную победу над «Нью-Джерси»
В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Райнхарт (Форслинг) – 12:58
Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил все 30 бросков в створ (100%). Нападающие гостей Евгений Дадонов и Арсений Грицюк результативными действиями не отметились.
Единственный гол в матче на счету нападающего «Пантерз» Сэма Райнхарта.
