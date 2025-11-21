Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хет-трик и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль», у Демидова ассист

В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 8:4.

В составе победителей хет-триком и результативной передачей отметился российский форвард Александр Овечкин. Помимо него шайбы у гостей забрасывали Этен Фрэнк (2), Джейкоб Чикран и Сонни Милано (2).

У хозяев голы на счету у Брендана Галлахера, Джо Велено, Ника Судзуки и Майка Мэтисона. У российского форварда Ивана Демидова ассист.

В следующей встрече «Монреаль Канадиенс» встретится дома с «Торонто Мэйпл Лифс». «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Оба матча пройдут ноября.