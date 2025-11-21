Александр Овечкин забил 906-й и 907-й голы за карьеру в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 906-ю и 907-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ за карьеру. Форвард дважды отличился в концовке выездного матча с «Монреаль Канадиенс», который прошёл на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада), отличившись на 57-й и 58-й минутах. Капитан «столичных» оформил в этой игре хет-трик, ранее он открыл счёт на первой минуте.

Эти голы стали для Александра Овечкина 983-м и 984-м за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 10 голов и 10 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата.