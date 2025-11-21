Скидки
Хоккей

Александр Овечкин забил 906-й и 907-й голы за карьеру в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 906-ю и 907-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ за карьеру. Форвард дважды отличился в концовке выездного матча с «Монреаль Канадиенс», который прошёл на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада), отличившись на 57-й и 58-й минутах. Капитан «столичных» оформил в этой игре хет-трик, ранее он открыл счёт на первой минуте.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37     4:6 Овечкин (Строум) – 56:03     4:7 Овечкин (Карлсон) – 57:56     4:8 Милано (Фрэнк, Лапьер) – 58:34    

Эти голы стали для Александра Овечкина 983-м и 984-м за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 10 голов и 10 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата.

Александр Овечкин вышел на восьмое место по важному бомбардирскому показателю в НХЛ
