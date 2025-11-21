Овечкин забросил 984 шайбы в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 32 гола

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который завершился в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Гол на первой минуте встречи и ещё два в концовке довели снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 984 заброшенных шайб.

На счету Александра Овечкина теперь 907 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 984 шайбы в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 32 шайбы.

Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ