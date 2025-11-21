Скидки
Овечкин забросил 984 шайбы в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 32 гола

Овечкин забросил 984 шайбы в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 32 гола
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который завершился в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Гол на первой минуте встречи и ещё два в концовке довели снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 984 заброшенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37     4:6 Овечкин (Строум) – 56:03     4:7 Овечкин (Карлсон) – 57:56     4:8 Милано (Фрэнк, Лапьер) – 58:34    

На счету Александра Овечкина теперь 907 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 984 шайбы в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 32 шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ

