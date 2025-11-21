Видео 33-го хет-трика Александра Овечкина в карьере НХЛ

Российский форвард Александр Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 8:4.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Голы стали для Александра Овечкина 982-м, 983-м и 984-м за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 10 голов и 10 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата.