Овечкин опередил Сакика и вышел на чистое 10-е место среди бомбардиров за всю историю НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик и результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который прошёл в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале (8:4). Благодаря этому капитан «столичных» опередил по набранным очкам Джо Сакика и вышел на чистое 10-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю.
За карьеру в НХЛ на счету Овечкина на текущий момент стало 1643 (907+736) очка. На счету Джо Сакика 1641 очко — 625 заброшенных шайб и 1016 результативных передач.
Девятую строчку в этом рейтинге занимает также продолжающий карьеру капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 1708 (637+1071) очков. На восьмом месте находится Марио Лемье — 1723 (690+1033) очка. Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков.
Видео: Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым
- 21 ноября 2025
-
06:58
-
06:47
-
06:40
-
06:28
-
06:20
-
06:11
-
06:09
-
06:00
-
05:48
-
05:48
-
05:39
-
05:32
-
05:25
-
05:04
-
04:58
-
04:50
-
04:31
-
04:27
-
04:21
-
04:19
-
03:45
-
03:38
-
03:33
-
03:31
-
02:05
-
01:48
- 20 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:36
-
23:30
-
23:29
-
23:19
-
23:13
-
23:05