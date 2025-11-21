Овечкин опередил Сакика и вышел на чистое 10-е место среди бомбардиров за всю историю НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик и результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который прошёл в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале (8:4). Благодаря этому капитан «столичных» опередил по набранным очкам Джо Сакика и вышел на чистое 10-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю.

За карьеру в НХЛ на счету Овечкина на текущий момент стало 1643 (907+736) очка. На счету Джо Сакика 1641 очко — 625 заброшенных шайб и 1016 результативных передач.

Девятую строчку в этом рейтинге занимает также продолжающий карьеру капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 1708 (637+1071) очков. На восьмом месте находится Марио Лемье — 1723 (690+1033) очка. Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков.

