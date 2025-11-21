Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 21 ноября 2025, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

22 сейва Василевского и ассист Кучерова помогли «Тампе» обыграть в овертайме «Эдмонтон»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фредерик (Драйзайтль) – 01:32     1:1 Пол (Мозер, Лиллеберг) – 57:28     2:1 Гюнцель (Рэддиш, Кучеров) – 61:43    

В составе победителей шайбы забросили Ник Пол и Джейк Гюнцель. На победный гол ассистировал российский форвард Никита Кучеров.

В составе гостей единственная шайба на счету Трента Фредерика с передачи Леона Драйзайтля.

Вратарь хозяев Андрей Василевский (Россия) отразил 22 броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российский форвард Василий Подколзин «Ойлерз» результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится на выезде с «Вашингтон Кэпиталз». «Эдмонтон Ойлерз» сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Видео 33-го хет-трика Александра Овечкина в карьере НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android