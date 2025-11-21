Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

22 сейва Василевского и ассист Кучерова помогли «Тампе» обыграть в овертайме «Эдмонтон»

В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Ник Пол и Джейк Гюнцель. На победный гол ассистировал российский форвард Никита Кучеров.

В составе гостей единственная шайба на счету Трента Фредерика с передачи Леона Драйзайтля.

Вратарь хозяев Андрей Василевский (Россия) отразил 22 броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российский форвард Василий Подколзин «Ойлерз» результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится на выезде с «Вашингтон Кэпиталз». «Эдмонтон Ойлерз» сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут ноября.