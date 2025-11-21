Дубль и передача Шабанова принесли «Айлендерс» победу над «Детройтом», у Сорокина шат-аут

В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу со счётом 5:0.

Ворота «островитян» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший все 29 из 29 бросков в створ (100%). Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов оформил дубль и отметился результативной передачей.

Авторами остальных заброшенных шайб в составе гостей стали Калум Ритчи, Мэтью Барзал и Бо Хорват.