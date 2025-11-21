Дубль и передача Шабанова принесли «Айлендерс» победу над «Детройтом», у Сорокина шат-аут
Поделиться
В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу со счётом 5:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Шабанов, Боквист) – 06:46 0:2 Шабанов (Сизикас, Ритчи) – 14:54 0:3 Барзал – 23:19 0:4 Хорват (Пулок, Хейнеман) – 25:04 0:5 Шабанов (Сизикас) – 46:52
Ворота «островитян» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший все 29 из 29 бросков в створ (100%). Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов оформил дубль и отметился результативной передачей.
Авторами остальных заброшенных шайб в составе гостей стали Калум Ритчи, Мэтью Барзал и Бо Хорват.
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
06:58
-
06:47
-
06:40
-
06:28
-
06:20
-
06:11
-
06:09
-
06:00
-
05:48
-
05:48
-
05:39
-
05:32
-
05:25
-
05:04
-
04:58
-
04:50
-
04:31
-
04:27
-
04:21
-
04:19
-
03:45
-
03:38
-
03:33
-
03:31
-
02:05
-
01:48
- 20 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:36
-
23:30
-
23:29
-
23:19
-
23:13
-
23:05