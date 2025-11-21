Гол и пас Дмитрия Воронкова помогли «Коламбусу» одолеть в овертайме «Торонто»
В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Фантилли, Веренски) – 23:17 0:2 Фантилли (Воронков, Веренски) – 32:01 1:2 Мермис (Таварес) – 34:12 2:2 Таварес (Коуэн, Экман-Ларссон) – 43:33 2:3 Фантилли (Веренски) – 64:21
В составе «Коламбуса» забитым голом и результативной передачей отметился российский нападающий Дмитрий Воронков. Его одноклубники Кирилл Марченко, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов очков не набрали.
Остальные шайбы гостей на счету оформившего дубль Адама Фантилли, который набрал три очка (2+1), ассистентский хет-трик (0+3) в активе Зака Веренски. У «Торонто» отличились Дакота Мермис и Джон Таварес.
Комментарии
