Гол и пас Дмитрия Воронкова помогли «Коламбусу» одолеть в овертайме «Торонто»

В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

В составе «Коламбуса» забитым голом и результативной передачей отметился российский нападающий Дмитрий Воронков. Его одноклубники Кирилл Марченко, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов очков не набрали.

Остальные шайбы гостей на счету оформившего дубль Адама Фантилли, который набрал три очка (2+1), ассистентский хет-трик (0+3) в активе Зака Веренски. У «Торонто» отличились Дакота Мермис и Джон Таварес.