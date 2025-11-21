Александр Овечкин вошёл в тройку по гостевым хет-трикам в истории НХЛ
Поделиться
Российский нападающий Александр Овечкин оформил свой 17-й хет-трик в гостевых матчах за «Вашингтон Кэпиталз». Случилось это в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Столичный клуб выиграл со счётом 8:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp) 1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp) 1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp) 1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38 2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53 2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26 3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04 3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25 4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37 4:6 Овечкин (Строум) – 56:03 4:7 Овечкин (Карлсон) – 57:56 4:8 Милано (Фрэнк, Лапьер) – 58:34
Благодаря этому хет-трику Овечкин сравнялся с Марселем Дионном, заняв третье место в истории НХЛ. Больше — только у Уэйна Гретцки и Марио Лемье (по 19).
Голы стали для Александра Овечкина 982-м, 983-м и 984-м за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 10 голов и 10 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
06:58
-
06:47
-
06:40
-
06:28
-
06:20
-
06:11
-
06:09
-
06:00
-
05:48
-
05:48
-
05:39
-
05:32
-
05:25
-
05:04
-
04:58
-
04:50
-
04:31
-
04:27
-
04:21
-
04:19
-
03:45
-
03:38
-
03:33
-
03:31
-
02:05
-
01:48
- 20 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:36
-
23:30
-
23:29
-
23:19
-
23:13
-
23:05