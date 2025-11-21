Александр Овечкин вошёл в тройку по гостевым хет-трикам в истории НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин оформил свой 17-й хет-трик в гостевых матчах за «Вашингтон Кэпиталз». Случилось это в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Столичный клуб выиграл со счётом 8:4.

Благодаря этому хет-трику Овечкин сравнялся с Марселем Дионном, заняв третье место в истории НХЛ. Больше — только у Уэйна Гретцки и Марио Лемье (по 19).

Голы стали для Александра Овечкина 982-м, 983-м и 984-м за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 10 голов и 10 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата.