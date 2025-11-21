Автор хет-трика Александр Овечкин признан первой звездой матча «Монреаль» — «Вашингтон»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (8:4), который прошёл в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. 40-летний капитан «столичных» набрал четыре очка, оформив хет-трик и результативный пас.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33 4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28 5:0 Бовиллье – 36:20 5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh) 6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00
Второй звездой матча стал нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер, в активе которого заброшенная шайба и результативная передача. Статус третьей звезды получил форвард «Вашингтона» Этен Фрэнк, набравший четыре очка (2+2).
