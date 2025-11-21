Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автор хет-трика Александр Овечкин признан первой звездой матча «Монреаль» — «Вашингтон»

Автор хет-трика Александр Овечкин признан первой звездой матча «Монреаль» — «Вашингтон»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (8:4), который прошёл в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. 40-летний капитан «столичных» набрал четыре очка, оформив хет-трик и результативный пас.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp)     2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39     3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33     4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28     5:0 Бовиллье – 36:20     5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh)     6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00    

Второй звездой матча стал нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер, в активе которого заброшенная шайба и результативная передача. Статус третьей звезды получил форвард «Вашингтона» Этен Фрэнк, набравший четыре очка (2+2).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

Материалы по теме
Видео
Хет-трик и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль», у Демидова ассист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android