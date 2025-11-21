Автор хет-трика Александр Овечкин признан первой звездой матча «Монреаль» — «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (8:4), который прошёл в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. 40-летний капитан «столичных» набрал четыре очка, оформив хет-трик и результативный пас.

Второй звездой матча стал нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер, в активе которого заброшенная шайба и результативная передача. Статус третьей звезды получил форвард «Вашингтона» Этен Фрэнк, набравший четыре очка (2+2).

Видео: Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ