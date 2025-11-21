Овечкин обошёл Эспозито, догнал Халла и уступает лишь трём звёздам НХЛ по числу хет-триков

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик и результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который прошёл в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале (8:4). Благодаря этому капитан «столичных» вышел на четвёртое место за всю историю НХЛ по количеству хет-триков, сообщает StatsCentre.

На счету Овечкина теперь 33 хет-трика — новый успешный матч позволил ему опередить Фила Эспозито (32) и догнать Бретта Халла (также 33).

Больше матчей с тремя заброшенными шайбами только у трёх легенд НХЛ — Уэйна Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майка Босси (39).

