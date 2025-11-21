Овечкин обошёл Эспозито, догнал Халла и уступает лишь трём звёздам НХЛ по числу хет-триков
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик и результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который прошёл в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале (8:4). Благодаря этому капитан «столичных» вышел на четвёртое место за всю историю НХЛ по количеству хет-триков, сообщает StatsCentre.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp) 1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp) 1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp) 1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38 2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53 2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26 3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04 3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25 4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37 4:6 Овечкин (Строум) – 56:03 4:7 Овечкин (Карлсон) – 57:56 4:8 Милано (Фрэнк, Лапьер) – 58:34
На счету Овечкина теперь 33 хет-трика — новый успешный матч позволил ему опередить Фила Эспозито (32) и догнать Бретта Халла (также 33).
Больше матчей с тремя заброшенными шайбами только у трёх легенд НХЛ — Уэйна Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майка Босси (39).
Видео: Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
07:17
-
06:58
-
06:47
-
06:40
-
06:28
-
06:20
-
06:11
-
06:09
-
06:00
-
05:48
-
05:48
-
05:39
-
05:32
-
05:25
-
05:04
-
04:58
-
04:50
-
04:31
-
04:27
-
04:21
-
04:19
-
03:45
-
03:38
-
03:33
-
03:31
-
02:05
-
01:48
- 20 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:36
-
23:30
-
23:29
-
23:19
-
23:13