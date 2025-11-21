Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин стал шестым хоккеистом в возрасте от 40 лет с хет-триком в матче НХЛ

Овечкин стал шестым хоккеистом в возрасте от 40 лет с хет-триком в матче НХЛ
Комментарии

Российский нападающий Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Столичный клуб выиграл на выезде со счётом 8:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37     4:6 Овечкин (Строум) – 56:03     4:7 Овечкин (Карлсон) – 57:56     4:8 Милано (Фрэнк, Лапьер) – 58:34    

Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, сделавшим хет-трик в возрасте 40 лет или старше, об этом сообщает пресс-служба лиги.

Хет-трики в возрасте 40 лет и старше были у Горди Хоу (три раза; последний: 2 ноября 1969 года), Джонни Буцика (два раза; последний: 3 марта 1976 года), Яромира Ягра (3 января 2015 года), Теему Селянне (28 марта 2011 года) и Никласа Лидстрема (15 декабря 2010 года).

В нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 10 голов и 10 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата.

Материалы по теме
Видео
Видео 33-го хет-трика Александра Овечкина в карьере НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android