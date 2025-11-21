Овечкин стал шестым хоккеистом в возрасте от 40 лет с хет-триком в матче НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Столичный клуб выиграл на выезде со счётом 8:4.

Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, сделавшим хет-трик в возрасте 40 лет или старше, об этом сообщает пресс-служба лиги.

Хет-трики в возрасте 40 лет и старше были у Горди Хоу (три раза; последний: 2 ноября 1969 года), Джонни Буцика (два раза; последний: 3 марта 1976 года), Яромира Ягра (3 января 2015 года), Теему Селянне (28 марта 2011 года) и Никласа Лидстрема (15 декабря 2010 года).

В нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 10 голов и 10 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата.