Овечкин забил 6 голов за 4 матча в возрасте 40+. Ранее это удалось лишь одному игроку НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик и результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который прошёл в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале (8:4). Этот матч стал четвёртым в голевой серии Александра — в трёх предыдущих играх форвард забрасывал по одной шайбе.
Таким образом, на счету Овечкина шесть голов в интервале четырёх матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Как сообщает ESPN в социальной сети X, это лишь второй такой случай в истории лиги для игроков в возрасте 40 и более лет. Ранее в марте 2011 года такая же серия удалась 40-летнему финскому нападающему Теэму Селянне.
