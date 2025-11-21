Лидер НХЛ «Колорадо» переиграл «Рейнджерс», у Игоря Шестёркина 29 сейвов

В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.
Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил 29 из 33 бросков в створ (87,88%). Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в матче из-за травмы, его одноклубник Захар Бардаков очков не набрал, как и игроки гостей Артемий Панарин и защитник Владислав Гавриков.
Голами отметились Джей Ти Миллер (дубль) и Адам Эдстрём у «Рейнджерс», Натан Маккиннон (дубль), Кейл Макар (дубль, один — в пустые ворота), Брок Нельсон и Росс Колтон (в пустые ворота) в составе «Колорадо».
«Эвеланш» набрали 33 очка в 20 матчах и лидируют во всей НХЛ. У ближайших преследователей в Западной конференции «Анахайм Дакс» и «Даллас Старз» по 27 очков в 20 матчах, у лучшего клуба Восточной конференции «Каролины Харрикейнз» 28 очков в 20 матчах.
