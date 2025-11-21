Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Колорадо Эвеланш — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 21 ноября 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Лидер НХЛ «Колорадо» переиграл «Рейнджерс», у Игоря Шестёркина 29 сейвов
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 02:26 (pp)     1:1 Маккиннон (Нечас, Жирар) – 19:33     1:2 Эдстрём (Кэррик, Шнайдер) – 23:58     2:2 Макар (Нечас, Маккиннон) – 37:15     3:2 Нельсон (Малински, Уэджвуд) – 42:36 (pp)     3:3 Миллер (Фокс, Зибанеджад) – 50:18 (pp)     4:3 Маккиннон (Макар, Нечас) – 50:48     5:3 Макар (Друри) – 58:35     6:3 Колтон (Нельсон) – 59:47    

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил 29 из 33 бросков в створ (87,88%). Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в матче из-за травмы, его одноклубник Захар Бардаков очков не набрал, как и игроки гостей Артемий Панарин и защитник Владислав Гавриков.

Голами отметились Джей Ти Миллер (дубль) и Адам Эдстрём у «Рейнджерс», Натан Маккиннон (дубль), Кейл Макар (дубль, один — в пустые ворота), Брок Нельсон и Росс Колтон (в пустые ворота) в составе «Колорадо».

«Эвеланш» набрали 33 очка в 20 матчах и лидируют во всей НХЛ. У ближайших преследователей в Западной конференции «Анахайм Дакс» и «Даллас Старз» по 27 очков в 20 матчах, у лучшего клуба Восточной конференции «Каролины Харрикейнз» 28 очков в 20 матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android