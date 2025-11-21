Скидки
Показать ещё
Главная Хоккей Новости

Юта Мамонт – Вегас Голден Найтс, результат матча 21 ноября 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вегас» обыграл на выезде «Юту», у Дорофеева передача
Комментарии

В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Дорофеев, Теодор) – 23:09     0:2 Хаттон (Рейнхардт) – 23:28     1:2 Шмидт (Коул, Келлер) – 26:38     1:3 Айкел (Боуман, Теодор) – 36:51     1:4 Боуман (Айкел, Теодор) – 40:45    

В составе победителей шайбы забросили Джек Айкел (2), Бен Хаттон и Брэйден Боуман. Российский нападающий Павел Дорофеев сделал ассист на первый гол команды.

В составе гостей единственная шайба на счету Нейта Шмидта.

Российские хоккеисты Дмитрий Симашев и Михаил Сергачёв (оба «Юта») и Иван Барбашёв («Вегас») результативными действиями не отметились.

Новости. Хоккей
