«Вегас» обыграл на выезде «Юту», у Дорофеева передача
В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Дорофеев, Теодор) – 23:09 0:2 Хаттон (Рейнхардт) – 23:28 1:2 Шмидт (Коул, Келлер) – 26:38 1:3 Айкел (Боуман, Теодор) – 36:51 1:4 Боуман (Айкел, Теодор) – 40:45
В составе победителей шайбы забросили Джек Айкел (2), Бен Хаттон и Брэйден Боуман. Российский нападающий Павел Дорофеев сделал ассист на первый гол команды.
В составе гостей единственная шайба на счету Нейта Шмидта.
Российские хоккеисты Дмитрий Симашев и Михаил Сергачёв (оба «Юта») и Иван Барбашёв («Вегас») результативными действиями не отметились.
