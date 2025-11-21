«Вегас» обыграл на выезде «Юту», у Дорофеева передача

В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Джек Айкел (2), Бен Хаттон и Брэйден Боуман. Российский нападающий Павел Дорофеев сделал ассист на первый гол команды.

В составе гостей единственная шайба на счету Нейта Шмидта.

Российские хоккеисты Дмитрий Симашев и Михаил Сергачёв (оба «Юта») и Иван Барбашёв («Вегас») результативными действиями не отметились.