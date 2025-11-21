Илья Сорокин вышел на чистое второе место по «сухим» матчах в истории «Айлендерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин во встрече с «Детройт Ред Уингз» отразил все 29 бросков в створ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 30-летний вратарь оформил свой 24-й «сухарь» за «островитян» и вышел на чистое второе место в истории «Айлендерс», уступая лишь Гленну Решу (26).

В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу со счётом 5:0. В следующей игре «Айлендерс» встретится с «Сиэтлом» 24 ноября.