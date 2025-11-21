Александр Овечкин высказался о победе над «Монреалем», где он оформил хет-трик

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победный матч с «Монераль Канадиенс». В данной встрече форвард оформил хет-трик и отдал голевую передачу.

«Это был очень важный матч, очень важные два очка. К тому же, сегодня был важный день для Строума и его семьи (супруга Дилана родила третьего ребёнка во время игры. — Прим. «Чемпионата»). Это очень здорово», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 8:4.

