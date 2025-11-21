Хет-трик Овечкина в НХЛ, Германия — в полуфинале Кубка Дэвиса. Главное к утру

40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик и результативный пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», сборная Германии переиграла Аргентину и вышла в полуфинал теннисного Кубка Дэвиса, «Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».