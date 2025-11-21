Скидки
21 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, НХЛ, КХЛ, Александр Овечкин, теннис, Кубок Дэвиса

Хет-трик Овечкина в НХЛ, Германия — в полуфинале Кубка Дэвиса. Главное к утру
40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик и результативный пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», сборная Германии переиграла Аргентину и вышла в полуфинал теннисного Кубка Дэвиса, «Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Хет-трик и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль», у Демидова ассист.
  2. Германия со Зверевым вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
  3. «Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений, победив московское «Динамо».
  4. Норрислучший во второй тренировке Гран-при Лас-Вегаса, Леклер — 3-й, Пиастри — 14-й.
  5. Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки без учёта голов в пустые ворота.
  6. Футболисты Сарвели, Салтыков и Годяев покинут «Локомотив» зимой.
  7. Овечкин опередил Сакика и вышел на чистое 10-е место среди бомбардиров за всю историю НХЛ.
  8. «Манчестер Юнайтед» может усилить состав двумя игроками из Лиги 1 — The Sun.
  9. «Ман Сити» готов предложить деньги и футболиста ради покупки Ливраменто — TEAMtalk.
  10. 22 сейва Василевского и ассист Кучерова помогли «Тампе» обыграть в овертайме «Эдмонтон».
  11. Дубль и передача Шабанова принесли «Айлендерс» победу над «Детройтом», у Сорокина шат-аут.
  12. «Торпедо» победило «Спартак» и поднялось на вторую строчку Запада.
  13. Минское «Динамо» на домашнем льду победило ЦСКА, забросив пять шайб.
Топ-матчи пятницы: возвращение РПЛ, татарское дерби в КХЛ, «Тампа» — «Эдмонтон» и НБА
