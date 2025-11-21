Хет-трик Овечкина в НХЛ, Германия — в полуфинале Кубка Дэвиса. Главное к утру
40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик и результативный пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», сборная Германии переиграла Аргентину и вышла в полуфинал теннисного Кубка Дэвиса, «Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Хет-трик и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль», у Демидова ассист.
- Германия со Зверевым вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
- «Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений, победив московское «Динамо».
- Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Лас-Вегаса, Леклер — 3-й, Пиастри — 14-й.
- Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки без учёта голов в пустые ворота.
- Футболисты Сарвели, Салтыков и Годяев покинут «Локомотив» зимой.
- Овечкин опередил Сакика и вышел на чистое 10-е место среди бомбардиров за всю историю НХЛ.
- «Манчестер Юнайтед» может усилить состав двумя игроками из Лиги 1 — The Sun.
- «Ман Сити» готов предложить деньги и футболиста ради покупки Ливраменто — TEAMtalk.
- 22 сейва Василевского и ассист Кучерова помогли «Тампе» обыграть в овертайме «Эдмонтон».
- Дубль и передача Шабанова принесли «Айлендерс» победу над «Детройтом», у Сорокина шат-аут.
- «Торпедо» победило «Спартак» и поднялось на вторую строчку Запада.
- Минское «Динамо» на домашнем льду победило ЦСКА, забросив пять шайб.
