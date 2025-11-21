Передача Орлова помогла «Сан-Хосе» победить по буллитам «Лос-Анджелес»

21 ноября на льду ««Эс-Эй-Пи-центр»» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу по буллитам со счётом 4:3 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода Адам Годетт открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Йоэль Армиа восстановил равенство в счёте. За 10 секунд до конца первого отрезка Тай Делландреа вновь вывел «акул» вперёд. Передачу ему отдал Дмитрий Орлов. В начале второго периода Анже Копитар сделал счёт 2:2. На 18-й минуте периода Филипп Курашев забросил третью шайбу «Сан-Хосе» в игре. На последней минуте периода Адриан Кемпе перевёл встречу в овертайм. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре «Сан-Хосе Шаркс» сыграет дома с «Оттава Сенаторз» 23 ноября. «Лос-Анджелес Кингз» в следующей встрече сыграет с «Бостон Брюинз» дома 22 ноября.