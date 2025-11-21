Скидки
«Даллас» в гостях одолел «Ванкувер», «Оттава» в концовке вырвала победу у «Анахайма»

Комментарии

21 ноября на льду ««Хонда-центр»» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Казинс (Дженсен, Козенс) – 16:39     1:1 Сеннеке (Готье, Карлссон) – 33:08     2:1 Мактавиш (Крайдер, Терри) – 34:34     2:2 Пинто (Халлидей, Перрон) – 39:02 (pp)     2:3 Батерсон (Сандерсон, Спенс) – 58:02    

У победителей голы забили Ник Казинс, Шейн Пинто и Дрейк Батерсон.

В следующей игре «Анахайм Дакс» сыграет дома с «Вегас Голден Найтс» 23 ноября. «Оттава Сенаторз» 23 ноября проведёт гостевую встречу с «Сан-Хосе Шаркс».

На льду ««Роджерс-Арена»» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бурк (Грицковян) – 00:55     1:1 Карлссон – 03:06     1:2 Робертсон – 07:44     2:2 Петтерссон (Дебраск, Шервуд) – 14:25 (pp)     2:3 Блэквелл (Факса, Бек) – 50:45     2:4 Рантанен (Бенн) – 58:29    

В составе «Далласа» шайбы забросили Маврик Бурк, Джейсон Робертсон и Колин Блэквелл.

В следующей игре «Ванкувер Кэнакс» сыграет дома с «Калгари Флэймз» 24 ноября. «Даллас Старз» в следующей игре также встретится с «Калгари Флэймз», но 23 ноября.

