Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Даллас» в гостях одолел «Ванкувер», «Оттава» в концовке вырвала победу у «Анахайма»

21 ноября на льду ««Хонда-центр»» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

У победителей голы забили Ник Казинс, Шейн Пинто и Дрейк Батерсон.

В следующей игре «Анахайм Дакс» сыграет дома с «Вегас Голден Найтс» 23 ноября. «Оттава Сенаторз» 23 ноября проведёт гостевую встречу с «Сан-Хосе Шаркс».

На льду ««Роджерс-Арена»» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

В составе «Далласа» шайбы забросили Маврик Бурк, Джейсон Робертсон и Колин Блэквелл.

В следующей игре «Ванкувер Кэнакс» сыграет дома с «Калгари Флэймз» 24 ноября. «Даллас Старз» в следующей игре также встретится с «Калгари Флэймз», но 23 ноября.