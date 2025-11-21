Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 21 ноября 2025 года

В ночь на 21 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 21 ноября 2025 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3 ОТ;

«Детройт Ред Уингз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:5;

«Флорида Пантерз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:0;

«Филадельфия Флайерз» – «Сент-Луис Блюз» — 3:2 ОТ;

«Монреаль Канадиенс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:8;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Эдмонтон Ойлерз» — 2:1 ОТ;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Сиэтл Кракен» — 2:3;

«Юта Мамонт» – «Вегас Голден Найтс» — 1:4;

«Колорадо Эвеланш» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3;

«Анахайм Дакс» – «Оттава Сенаторз» — 2:3;

«Ванкувер Кэнакс» – «Даллас Старз» — 2:4;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3 Б.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 33 очками после 20 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 28 очков после 20 встреч.