«Его голевой пас был просто невероятным». Форвард «Айлендерс» — об игре Шабанова

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Калум Ритчи высоко оценил игру российского форварда «островитян» Максима Шабанова, который отдал ему голевой пас и оформил дубль во встрече с «Детройт Ред Уингз».
«Посмотрите, какая умная у него игра. Он всегда ищет возможность розыгрыша и прекрасно понимает, где находятся соперники на льду. Его голевой пас был просто невероятным», — цитирует Ритчи журналист Эндрю Гросс на своей странице в социальной сети Х.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу со счётом 5:0.
- 21 ноября 2025
-
10:01
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:40
-
09:33
-
09:20
-
09:15
-
09:13
-
09:00
-
08:48
-
08:39
-
08:34
-
08:13
-
08:07
-
07:58
-
07:46
-
07:35
-
07:29
-
07:17
-
06:58
-
06:47
-
06:40
-
06:28
-
06:20
-
06:11
-
06:09
-
06:00
-
05:48
-
05:48
-
05:39
-
05:32
-
05:25
-
05:04
-
04:58