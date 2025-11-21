Скидки
«Его голевой пас был просто невероятным». Форвард «Айлендерс» — об игре Шабанова

«Его голевой пас был просто невероятным». Форвард «Айлендерс» — об игре Шабанова
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Калум Ритчи высоко оценил игру российского форварда «островитян» Максима Шабанова, который отдал ему голевой пас и оформил дубль во встрече с «Детройт Ред Уингз».

«Посмотрите, какая умная у него игра. Он всегда ищет возможность розыгрыша и прекрасно понимает, где находятся соперники на льду. Его голевой пас был просто невероятным», — цитирует Ритчи журналист Эндрю Гросс на своей странице в социальной сети Х.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Шабанов, Боквист) – 06:46     0:2 Шабанов (Сизикас, Ритчи) – 14:54     0:3 Барзал – 23:19     0:4 Хорват (Пулок, Хейнеман) – 25:04     0:5 Шабанов (Сизикас) – 46:52    
Видео
Дубль и передача Шабанова принесли «Айлендерс» победу над «Детройтом», у Сорокина шат-аут
Комментарии
