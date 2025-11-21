Расписание матчей КХЛ на 21 ноября 2025 года

Сегодня, 21 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 21 ноября 2025 года:

17:00. «Барыс» – «Салават Юлаев»;

19:30. «Нефтехимик» – «Ак Барс».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 41 очком после 29 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 46 очков после 29 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».