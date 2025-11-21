«Всё, что он делал, было безупречным». Главный тренер «Флориды» — о Бобровском
Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высоко оценил игру российского вратаря «пантер» Сергея Бобровского во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», где голкипер оформил «сухарь».
«Если вам не понравилась одна из игр Сергея, то вам наверняка понравится следующая. Всё, что он делал, было безупречным. Было много опасных моментов у его ворот, но если вы посмотрите видео, то будете по-настоящему впечатлены его сейвами», — цитирует Мориса сайт НХЛ.
В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Райнхарт (Форслинг) – 12:58
