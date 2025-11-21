Александр Овечкин оформил 10+10 в 21 матче сезона-2025/2026 НХЛ и 7+3 в 6 последних играх

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей в выездной игре с «Монреаль Канадиенс» (8:4). Матч завершился в ночь с 20 на 21 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале и стал для 40-летнего капитана «Кэпиталз» 21-м по счёту в сезоне.

Всего на счету Александра Овечкина в 21 матче сезона-2025/2026 20 очков — 10 заброшенных шайб и 10 результативных передач. При этом в шести последних играх в активе российского ветерана 10 очков — семь заброшенных шайб и три результативные передачи.

Видео: Овечкин и Копитар обменялись майками