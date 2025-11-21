Расписание матчей ВХЛ на 21 ноября 2025 года

Сегодня, 21 ноября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 21 ноября 2025 года (время московское):

13:00. «Звезда» – «Челмет»;

15:00. ХК «Норильск» – ЦСК ВВС;

16:00. «Омские Крылья» – «Молот»;

16:30. «Зауралье» – «Торос»;

17:00. «Рубин» – «Ижсталь»;

18:30. «Химик» – «Горняк-УГМК».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 42 очка в 26 матчах. Второе место занимает «Металлург» с 41 очком после 26 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (38 очков в 28 матчах).

