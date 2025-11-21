Главный тренер «Рейнджерс» провёл беседу с Панариным о необходимости игры в обороне

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан провёл беседу с российским нападающим Артемием Панариным о необходимости игры в обороне.

«Мы не ожидаем, что он станет лучшим игроком защиты, но играть в защите обязаны все. Он талантливый игрок, но я думаю, что он способен играть хорошо в защите, когда настроен на это», — приводит слова Салливана журналист Питер Бо на своей странице в социальной сети Х.

В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3. Панарин во встрече очков не набрал.