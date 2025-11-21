Главный тренер «Рейнджерс» провёл беседу с Панариным о необходимости игры в обороне
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан провёл беседу с российским нападающим Артемием Панариным о необходимости игры в обороне.
«Мы не ожидаем, что он станет лучшим игроком защиты, но играть в защите обязаны все. Он талантливый игрок, но я думаю, что он способен играть хорошо в защите, когда настроен на это», — приводит слова Салливана журналист Питер Бо на своей странице в социальной сети Х.
В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3. Панарин во встрече очков не набрал.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 02:26 (pp) 1:1 Маккиннон (Нечас, Жирар) – 19:33 1:2 Эдстрём (Кэррик, Шнайдер) – 23:58 2:2 Макар (Нечас, Маккиннон) – 37:15 3:2 Нельсон (Малински, Уэджвуд) – 42:36 (pp) 3:3 Миллер (Фокс, Зибанеджад) – 50:18 (pp) 4:3 Маккиннон (Макар, Нечас) – 50:48 5:3 Макар (Друри) – 58:35 6:3 Колтон (Нельсон) – 59:47
