Расписание матчей МХЛ на 21 ноября 2025 года

Сегодня, 21 ноября, пройдут 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 21 ноября 2025 года (время московское):

14:30. «Красноярские Рыси» – «Авто»;

18:30. «Чайка» – «Кузнецкие Медведи»;

18:30. «Ирбис» – «Омские Ястребы»;

18:30. «Локо-76» – «Ладья»;

19:00. «СКА-1946» – «Динамо-Шинник»;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – МХК «Динамо» СПб;

19:00. ХК «Капитан» – «Амурские Тигры»;

19:00. «АКМ Новомосковск» – «Тюменский Легион»;

19:00. «АКМ-Юниор» – «Сахалинские Акулы»;

19:30. МХК «Атлант» – «Тайфун».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 23 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 37 очков после 25 матчей.

