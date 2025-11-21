Скидки
Хоккей

Александр Овечкин с хет-триком признан первой звездой игрового дня НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей в выездной игре с «Монреаль Канадиенс» (8:4) и был признан первой звездой игрового дня НХЛ.

Второй звездой дня признан лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) забросил дважды и отдал результативную передачу.

Третья звезда игрового дня — форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел. В игре с «Юта Мамонт» (4:1) нападающий оформил дубль и отдал голевой пас.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

