Натан Маккиннон вышел на второе место по очкам в истории «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон сделал дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон за карьеру в лиге в рамках регулярок записал на свой счёт 1051 (383+668) очко. По данному показателю Натан вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории франшизы («Колорадо» и «Квебек Нордикс»), обогнав Петера Штястны (1048 очков). Рекорд в истории организации принадлежит Джо Сакику (1641 очко).

В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.