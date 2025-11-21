Скидки
Хоккей

Натан Маккиннон вышел на второе место по очкам в истории «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон сделал дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон за карьеру в лиге в рамках регулярок записал на свой счёт 1051 (383+668) очко. По данному показателю Натан вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории франшизы («Колорадо» и «Квебек Нордикс»), обогнав Петера Штястны (1048 очков). Рекорд в истории организации принадлежит Джо Сакику (1641 очко).

В ночь с 20 на 21 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 02:26 (pp)     1:1 Маккиннон (Нечас, Жирар) – 19:33     1:2 Эдстрём (Кэррик, Шнайдер) – 23:58     2:2 Макар (Нечас, Маккиннон) – 37:15     3:2 Нельсон (Малински, Уэджвуд) – 42:36 (pp)     3:3 Миллер (Фокс, Зибанеджад) – 50:18 (pp)     4:3 Маккиннон (Макар, Нечас) – 50:48     5:3 Макар (Друри) – 58:35     6:3 Колтон (Нельсон) – 59:47    
Лидер НХЛ «Колорадо» переиграл «Рейнджерс», у Игоря Шестёркина 29 сейвов
