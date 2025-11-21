Руководство «Питтсбурга» и Малкин обсудят будущее игрока во время перерыва на Олимпиаду

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас по время паузы НХЛ в феврале проведёт встречу с российским нападающим Евгением Малкиным, на которой будет обсуждаться будущее игрока в команде, сообщает The Athletic. Действующий контракт россиянина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026.

Регулярный чемпионат НХЛ будет прерван на период проведения зимних Олимпийских игр‑2026 в Милане и Кортине‑д Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 19 встреч, в которых набрал 23 (5+18) очка. «Пингвинз» с 24 очками после 19 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.