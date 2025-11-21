Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Руководство «Питтсбурга» и Малкин обсудят будущее игрока во время перерыва на Олимпиаду

Руководство «Питтсбурга» и Малкин обсудят будущее игрока во время перерыва на Олимпиаду
Комментарии

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас по время паузы НХЛ в феврале проведёт встречу с российским нападающим Евгением Малкиным, на которой будет обсуждаться будущее игрока в команде, сообщает The Athletic. Действующий контракт россиянина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026.

Регулярный чемпионат НХЛ будет прерван на период проведения зимних Олимпийских игр‑2026 в Милане и Кортине‑д Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 19 встреч, в которых набрал 23 (5+18) очка. «Пингвинз» с 24 очками после 19 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Евгений Малкин ответил на вопрос, будет ли текущий сезон последним для него в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android