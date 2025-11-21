Скидки
«Просто стараюсь делать свою работу». Овечкин — о хет-трике в ворота «Монреаля»

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил хет‑трик в ворота «Монреаль Канадиенс».

— Что значит для вас этот хет‑трик?
— Я не знаю, просто стараюсь делать свою работу. Давайте наслаждаться моментом и временем. Вы не знаете, что будет дальше, — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 8:4. Овечкин к хет-трику добавил результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум) – 01:00 (pp)     1:1 Галлахер (Добсон, Демидов) – 15:47 (pp)     1:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 22:00 (pp)     1:3 Фрэнк (Протас, Лапьер) – 23:38     2:3 Велено (Мэтисон, Галлахер) – 27:53     2:4 Чикран (Карлсон) – 34:26     3:4 Судзуки (Каррье, Болдюк) – 35:04     3:5 Милано (Фрэнк, Сандин) – 37:25     4:5 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 45:37     4:6 Овечкин (Строум) – 56:03     4:7 Овечкин (Карлсон) – 57:56     4:8 Милано (Фрэнк, Лапьер) – 58:34    
Александр Овечкин с хет-триком признан первой звездой игрового дня НХЛ
