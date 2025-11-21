«Просто стараюсь делать свою работу». Овечкин — о хет-трике в ворота «Монреаля»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил хет‑трик в ворота «Монреаль Канадиенс».

— Что значит для вас этот хет‑трик?

— Я не знаю, просто стараюсь делать свою работу. Давайте наслаждаться моментом и временем. Вы не знаете, что будет дальше, — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 8:4. Овечкин к хет-трику добавил результативную передачу.