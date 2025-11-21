Фетисов: для Овечкина не существует целей, которых невозможно достичь

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил хет-трик российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во встрече с «Монреаль Канадиенс» (8:4).

«Поздравляем Сашу с хет-триком. Он молодец! Похоже, научил нас удивляться, радоваться. Для него не существует целей, которых невозможно достичь. Набирает форму. Начало сезона он пожил под критикой. Но всё складывается. Ему надо выигрывать сезон и постараться выиграть Кубок Стэнли. Ну и побить уже немыслимый рекорд Гретцки. Вполне возможно, судя по настрою, как он двигается», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.