Фетисов: не совсем удачное начало сезона помогает Овечкину сфокусироваться

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о старте российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Понятно, что для Овечкина тот сезон был непростым в плане психологии. Весь мир был прикован к телевизору. Многое после сезона не дало Саше возможности сфокусироваться на подготовке. Но он парень опытный! Знает, чего он хочет. Не совсем удачное начало сезона помогает Саше сфокусироваться на игре. Очень важно получать удовольствие от игры в этом возрасте. Всё складывается», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

