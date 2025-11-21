Форвард «Сибири» Чехович: если б я был болельщиком, был бы рад пиву на стадионе

Нападающий «Сибири» Иван Чехович после победы над московским «Динамо» (4:3 Б) оценил идею возвращения продажи пива на стадионах.

«Если бы я был болельщиком, я был бы рад возвращению пива на стадионы. Как игрок не могу комментировать эту тему. Если будет пиво — кайф. Улучшится посещаемость? У «Сибири» и так нет проблем с заполняемостью трибун. Каждый матч стадион заполняется на 97% в среднем. Наши болельщики ходят на стадион смотреть хоккей, а не пить пиво. Но я нормально отношусь к его возвращению», — приводит слова Чеховича Metaratings.

В следующей встрече «Сибирь» 22 ноября сыграет в гостях с «Сочи».