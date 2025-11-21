Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли возглавить московское «Динамо»

Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли возглавить московское «Динамо»
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли занять пост главного тренера бело-голубых.

«Соглашусь ли, если руководство предложит стать главным тренером? Вы мне это предлагаете? (улыбается). Я сейчас сконцентрирован на сборной России. Готовимся к Кубку Первого канала, все мысли только об этом. У «Динамо» лучшие болельщики, лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю, что «Динамо» станет чемпионом, и мы все будем помогать», — цитирует Ротенберга Metaratings.

Напомним, московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым 17 ноября 2025 года.

Материалы по теме
Выстрел себе в ногу. Московское «Динамо» совершило крупную ошибку, уволив Кудашова
Выстрел себе в ногу. Московское «Динамо» совершило крупную ошибку, уволив Кудашова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android