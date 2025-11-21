«Барыс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск
Поделиться
Сегодня, 21 ноября, в Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2025, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В начале ноября на льду «Барыса» сильнее оказался «Салават Юлаев» со счётом 2:1.
«Барыс» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 25 очков. «Салават Юлаев» с 23 очками занимает 10-е место в таблице Востока.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
14:31
-
14:16
-
14:00
-
13:44
-
13:30
-
13:11
-
12:52
-
12:35
-
12:26
-
12:10
-
11:50
-
11:35
-
11:20
-
10:53
-
10:51
-
10:33
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:40
-
09:33
-
09:20
-
09:15
-
09:13
-
09:00
-
08:48
-
08:39
-
08:34
-
08:13
-
08:07
-
07:58
-
07:46
-
07:35