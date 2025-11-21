«Барыс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 21 ноября, в Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В начале ноября на льду «Барыса» сильнее оказался «Салават Юлаев» со счётом 2:1.

«Барыс» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 25 очков. «Салават Юлаев» с 23 очками занимает 10-е место в таблице Востока.