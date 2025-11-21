Касатонов: «Вашингтон» не выиграет Кубок Стэнли без Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов оценил старт сезона у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и назвал главную цель форварда в НХЛ.

«Статистика Овечкина говорит сама за себя. Многие обращают внимание на неудачный старт, но при этом по количеству набранных очков он продолжает находиться среди топовых игроков лиги. Самое главное, что Саша прекрасно понимает — как ему набирать форму. Сезон ещё только начался. Я думаю, что он уверен в себе. Сейчас Овечкин точно думает о том, чтобы команда побеждала. Он не гонится за рекордами. Самое интересное, что в большинстве матчей, в которых забивает Саша, команда выигрывает. Это только подтверждает его желание максимально помогать «Вашингтону».

С финансовой точки зрения Овечкин более чем благополучен. Взять того же Фетисова, который в серьёзном возрасте достиг великих побед. Этих людей мотивирует что-то большее. Пока есть желание играть — они играют. Многие изначально не верили, что Саша побьёт рекорд Гретцки. В итоге всё получилось. Овечкин показывает характер нашего русского парня, который просто идёт к своей цели. На данный момент его главная цель – это Кубок Стэнли. «Вашингтон» не справится с этой задачей без Овечкина», — цитирует Касатонова «Советский спорт».