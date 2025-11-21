Александр Овечкин обошёл Игоря Ларионова по голам в возрасте 40 лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей в выездной игре с «Монреаль Канадиенс».

40-летний форвард «Вашингтона» забросил свою 10-ю шайбу в нынешнем сезоне. Как сообщает Quant Hockey, Александр Овечкин по голам в возрасте 40 лет обошёл Игоря Ларионова, на счету которого девять шайб в сезоне-2000/2001. Для россиян достижение Овечкина является лучшим. Рекорд НХЛ по голам в возрасте 40 лет принадлежит Горди Хоу (44 в 76 матчах).

В ночь с 20 на 21 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 8:4.