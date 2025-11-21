Нападающий Грег Маккегг покинул «Шанхайских Драконов»

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» и нападающий Грег Маккегг расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении команды. Форвард ранее провёл 251 матч в НХЛ, в которых набрал 41 очко — забросил 23 шайбы и отдал 18 результативных передач.

33-летний Маккегг в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в который забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 27 матчей, в которых записали на свой счёт 32 очка и располагаются на шестой строчке Западной конференции.